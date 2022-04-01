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Kitap okudular

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Kaymakam Tugay Cingirt Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ile beraber kitap okudu. 

01 Nisan 2022 Cuma 00:44
Kitap okudular

Cingirt, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ‘Oku-Yoz’ isimli kitap okuma kampanyası kapsamında okullarda ilk 20 dakika yapılan okuma etkinliğine katıldı. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla yapılan proje kapsamında öğrencilerle kitap okuyan Cingirt, “Yozgat Valiliğimizin himayesinde başlatılan ESER Projesi Oku-Yoz kapsamında öğrencilerimizle birlikte bizlerde kitap okuduk. Çocuklarımıza bu alışkanlığı verirken, çocuklarımızın da evde anne ve babası ile minimum yarım saat kitap okumasını istiyoruz” dedi. Kitap okumanın ardından okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Cingirt, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 

Son Güncelleme: 31.03.2022 22:45
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