Kitap okudular

Cingirt, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ‘Oku-Yoz’ isimli kitap okuma kampanyası kapsamında okullarda ilk 20 dakika yapılan okuma etkinliğine katıldı. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla yapılan proje kapsamında öğrencilerle kitap okuyan Cingirt, “Yozgat Valiliğimizin himayesinde başlatılan ESER Projesi Oku-Yoz kapsamında öğrencilerimizle birlikte bizlerde kitap okuduk. Çocuklarımıza bu alışkanlığı verirken, çocuklarımızın da evde anne ve babası ile minimum yarım saat kitap okumasını istiyoruz” dedi. Kitap okumanın ardından okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Cingirt, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

