Kitap Kurtları Ödüllendirildi

Kitap Okuma Etkinliği sınavı sonucunda katılım gösteren öğrenciler arasından dereceye giren öğrencilere ödülleri Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu ve Şube Müdürü Adem Öztürk tarafından verildi. Yarışmada birinci olan Yerköy Şehit Sedat Nezih Özok MTA Lisesi’nden Sema Nur Karataş’a altın hediye edildi. Yozgat Atatürk MTA Lisesi’nden Döndü Uzun ile Yerköy Şehit Nezih Özok MTA Lisesi’nde Yasemin Solak ikinci, Yozgat Atatürk MTA Lisesi’nden Hatice Sedef ve Çekerek Şehit Kazım Şahan MTA Lisesi’nden Meryem Yoldaş 3’üncü oldu. Bu öğrencilere de kalem seti ve kitap hediye edildi.