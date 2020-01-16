Kitap Desteği

Emine Savaş, Ali Özkarlı, Said Giray tarafından Vefa Yayıncılıktan ücret karşılığında satın alınan bin adet kitap, Kadışehri ilçesindeki okuma etkinliğine destek amacıyla paketlenerek gönderildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Değerli Emine Hocam ve Kıymetli Arkadaşlarımıza ‘Kadışehri Okuyor’ projemize sahip çıkıp, kitap göndermekle vermiş oldukları destekleri için teşekkür ederiz. Biz karınca misali yola çıktık. Tarafımız iyilikten güzellikten yana idi. Yola çıkarken belki yalnızdık ama gönlü yüreği geniş o kadar çok arkadaşımız varmış ki bizi sevgisiyle destekledi. Yüzlerce kilometre uzaktan sevgisiyle ufacık yüreklerini ısıttı çocuklarımızın. Teşekkürler yüreği güzel güzel insanlar. Teşekkürler kim var dediğimizde elimizden tutan kocaman yürekli insanlar. Tüm öğrencilerimiz adına, öğrencilerimiz adedince teşekkürler’’ dedi.