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Kitap dağıttı

KADIŞEHRİ Kaymakamı Fikret Dağ, okul ziyaretinde bulundu, öğrencilere kitap hediye etti. Kaymakam Dağ, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç ile birlikte Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelip sohbet eden Kaymakam Dağ ve beraberindeki yöneticiler, öğrencilere çeşitli kitap dağıttı.

Kitap dağıttı

KADIŞEHRİ Kaymakamı Fikret Dağ, okul ziyaretinde bulundu, öğrencilere kitap hediye etti. Kaymakam Dağ, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç ile birlikte Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelip sohbet eden Kaymakam Dağ ve beraberindeki yöneticiler, öğrencilere çeşitli kitap dağıttı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:19
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Kitap dağıttı
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Kitap Dağıttı
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