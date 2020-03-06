Kısa Film Çektiler

Film çekiminde, 11’inci Sınıf Öğrencilerinden Ahmet Mevlüt Ak Yönetmen, Yusuf Yıldız Kameraman olarak görev yaptı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşenur Turgut da çekimlerin koordinesini üstlendi. Filmin çekilmesinde emeği geçen öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul edene Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Yarışmaya katılım ayrı bir başarı, filmin çekilmesi ayrı bir başarıdır. Bu tür etkinliklerini ilçemizin göz önündeki okullarında yapılıyor olması son derece memnuniyet vericidir. Filmin derece yapmasını ümit ederek, ziyaretlerinizden dolayı son derece memnuniyet yaşamaktayım" dedi.