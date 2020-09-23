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Kırtasiye desteği

Yozgat’ta 13 köyün çocuğunun eğitim gördüğü Sarıfatma Köyünde kurulan kütüphanenin ardından kırtasiye yardımında da bulunuldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:51
Kırtasiye desteği

ANTALYA Bırakın Kızlar Okusun Derneği tarafından organize edilen, gazetemiz yazarlarından araştırmacı Osman Karaca ve senaryo yazarı Ertuğrul Kapusuzoğlu tarafından yürütülen kampanya ile öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları da karşılandı. Daha önce, 13 köyünden gelen öğrencilerin taşımalı eğitim gördü Sarıfatma Köyü okulunda ‘Şehit Elif Ana Kütüphanesi’nin kuruluşuna öncülük eden Karaca ve Kapusuzoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattıkları kampanyada ilgi gördü. Farklı kesimlerden insanların verdiği destek ile temin edilen kırtasiye malzemeleri okul idaresine teslim edildi. Osman Karaca, ‘’Sevgi tohumlarını o güzel yüreklere saçıp geldik. Sizler hiç görmediğiniz, beki de hayatta hiç karşılaşmayacağınız çocuklarımızı en güzel hediyelerle ödüllendirdiniz. Anlıyorum ki, sizlerin yüreği de bu yavrularımız kadar tertemiz. Birlikte ekmiş olduğumuz bu sevgi tohumlarının ormanlara dönüşmesi ve sevgisiz kalmamanız dileğiyle’’ diyerek, destek verenlere teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Kırtasiye Desteği
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