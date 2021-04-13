Kırsalı gezip, eğitim veriyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, küçük yaşlarda köyünden çıkıp, edindiği tecrübeleri, yaşadığı zorlukları, engelleri nasıl aşabildiğini gelecek nesiller ile paylaşıp, bilim adamı olabilmelerine katkı verebilmek amacıyla kırsalı adım adım dolaşmaya devam ediyor. Köylerde eğitim gören öğrenciler, eğitim veren öğretmenler, öğrenci velileriyle bir araya gelen Böyükata, video/konferans yöntemi ile de il dışındaki akademisyenlere, öğretmenlere, yükseköğrenim öğrencilerine de karşılıksız eğitimler veriyor. 50 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 5 çocuklu çiftçi bir babanın oğlu olarak Yozgat’ın Çayıralan ilçesinin Kalatepe köyünde dünyaya geldiğini, ilkokuldan sonra köyünden ayrılıp, Kayseri’deki öğretmen lisesini yatılı okuduğunu, ODTÜ Fizik Öğretmenliği bitirip, doktora sonrası Brezilya'da araştırmalara katıldığını anlattı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde doktorasını yapmak üzere göreve başladıktan sonra, kendisi gibi köy çocuklarının da okuyup, bilim insanı olması için çeşitli projeleri karşılıksız hayata geçirip, projelerin içerisinde gönüllü olarak yer alan Böyükata, köylerde ilk eğitim etkinliğine 5 Ekim 2019 tarihinde başladı. Yozgat’ın Sorgun ilçesi Faraşlı Ortaokulu öğretmenlerine yönelik ‘Proje Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri’ isimli eğitim semineri veren Böyükata, ‘’Bu etkinlikte, Köy Koleji nitelemesi ile bir düşünce de gelişmeye başladı. Devamında da aynı okulda ‘Faraşlı'dan ODTÜ'ye nasıl gidilir?’ konulu seminer gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde öğretmen, öğrenci ve veliler ile bir araya geldik. Halk söyleşisi gibi bir boyutta kazandı’’ dedi. Daha sonra bu etkinlikleri diğer köylerde de sürdüren Böyükata, 20’den fazla okulda eğitim çalışmalarında bulunarak, çocukların ufkunu açma çalışmasını sürdürüyor. Böyükata, köyde eğitim gören çocukların boş zamanlarını daha iyi değerlendirme imkanlarının bulunduğunu, çocuklarda var olan cevherin ortaya çıkartılması için küçük birer dokunuşta bulunmaya çalıştığını bildirdi. Böyükata, kırsalda yaşayan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerde, çevresindeki insanlardan aldığı destekle çeşitli kitaplar, okul malzemeleri de götürüp, hediye etmeyi ihmal etmiyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•