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KIRSALDAN ODTÜ’YE

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine gittiği ilçede, okul ziyaretlerinde bulunarak, öğrencilere, velilerine, öğretmenlerine kırsal alandan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne gidebilmenin serüvenini anlattı.

KIRSALDAN ODTÜ’YE

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine gittiği ilçede, okul ziyaretlerinde bulunarak, öğrencilere, velilerine, öğretmenlerine kırsal alandan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne gidebilmenin serüvenini anlattı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
KIRSALDAN ODTÜ’YE

Böyükata, geleceğin temellerinin bu yaşlarda atıldığını hatırlatarak, eğitimin sadece okulda öğretmenlerle yürüyen bir iş olmadığını, velilerin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının köylerindeki eğitim öğretim faaliyetlerine katkı vermelerinin gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Böyükata, ‘Köy Koleji’ vurgusunda bulunarak, köy okullarının ‘butik kolej’ niteliğinde düşünülerek, içerisinin doldurulmasını önerdi. Bu noktada öğretmenlerin çabasının çok yerinde olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Böyükata, “Bu tip okullarda, her öğretmen her öğrenciyle, her gün muhatap olabilir. Birebir ilgilenebilir. Böyle bir imkan büyük şehirlerde yoktur. Öğrencilerin yetenek ve yatkınlıklarına uygun ilgi ve çalışmalar yapmak gerekir” dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, temel bilimlerin öneminden, bilim, teknolojinin geldiği günümüz dünyasından söz ederek, gençler için üniversiteyi bitirmenin yeterli olmayacağını, daha ötelere dair hedefleri olması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ülke olarak Rusya’dan satın almakta olduğumuz ve Akkuyu’da inşaatı devam eden Nükleer Santralin maliyetinin bazı ülkelerin bütçesine ulaşmakta olduğunu hatırlattı. Böyükata, bu teknolojiyi satabilen ülkelerin yüz yıldan fazla emek vererek, binlerce belki milyonlarca kişinin çalışmaları sonucunda bu imkânı elde edebildiği belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile ilçenin ileri gelenleri bir araya geldi.  Buluşmada ilçe de eğitim faaliyetleri yanı sıra yöre kalkınması için yürütülen çalışmalar hakkında da sohbet edildi. Fikir alış verişinde bulunuldu. 

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