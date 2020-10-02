Kırsalda sokakta eğitim

SARIKAYA ilçesine bağlı Hisarbey Köyünde, yüz yüze eğitim okul bahçesinde yapılıyor. Kaymakam Selami Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte Hisarbey köyündeki okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kaymakam Işık, Hisarbey Ortaokulunu ziyaretinde, okuldaki örnek çalışmaları hayata geçiren okul müdürü ve öğretmenleri çalışmalarını denetledi, öğretmenleri tebrik edip, istek ve önerilerini aldı. Kaymakam Selami Işık, okul personeline çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ardından da Hisarbey İlkokulunu ziyaret etti.