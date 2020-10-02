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Kırsalda sokakta eğitim

Sarıkaya ilçesinin Hisarbey köyünde, yüz yüze eğitim okul bahçesine çıkartılan okul sırası ve kara tahtalarla yapılıyor.

02 Ekim 2020 Cuma 00:42
Kırsalda sokakta eğitim

SARIKAYA ilçesine bağlı Hisarbey Köyünde, yüz yüze eğitim okul bahçesinde yapılıyor. Kaymakam Selami Işık,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte Hisarbey köyündeki okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kaymakam Işık, Hisarbey Ortaokulunu ziyaretinde, okuldaki örnek çalışmaları hayata geçiren okul müdürü ve öğretmenleri çalışmalarını denetledi, öğretmenleri tebrik edip, istek ve önerilerini aldı. Kaymakam Selami Işık, okul personeline çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ardından da Hisarbey İlkokulunu ziyaret etti. 

Anahtar Kelimeler:
Kırsalda Sokakta Eğitim
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