Kırsalda okuma etkinliği

Her sınıftan öğrenci gruplarıyla ayrı ayrı buluşarak bilim ve teknoloji okuryazarlığı konularında merak uyandırmaya dönük söyleşiler gerçekleştirildi. Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar bütün öğrencilerle bir araya gelerek göz teması kuran Böyükata, onlarla kısa diyaloglar gerçekleştirdi. Çocukların düzeylerine uygun biçimde sorular sorarak, bilime dönük meraklarını canlandırmaya çalıştı. İlginç ve tatlı diyalogların da yaşandığı buluşmalarda, öğrencilerin kendilerini serbestçe ifade edebilmelerinden mutlu oldukları gözlendi. Öğrencilerden bazıları, buluşmalar için ‘daha uzun sürmeydi’ diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaret edilen sınıfların öğretmenleri tarafından, öğrencilerin ilgi ve meraklarını çekmesi açısından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın önemli noktalara değindi belirtildi. Öğrenciler arasından ilerde arıların kanat yapısını kullanarak uçak yapmak istediğini, havada hem karada hem denizde gidebilen araba yapmak istediğini, aynı zamanda yürüyebilen araba yapmak istediğini, kurşun kaleme yazı yazdırabilen klavye yapmak istediğin, iş adamı olmak istediğini, siyasetçi olmak istediğini, elektrikli traktör yapmak istediğini söyleyenler oldu. Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer de öğrencilere sensör teknolojileri ile ilgili uygulamalardan örnekler göstererek, teknolojiye ve güncel konulara dönük sorularına cevaplar verdi. Ayrıca öğretmenler için yapılan seminerde de çok proje fikri geliştirmeye dönük prototip atölye çalışması yaptırıldı. Teknik bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı etkinliklerin, eğitim alanında yapılabilecek çalışmalar açısından örneklik teşkil edecek nitelikte olduğu ve üniversite ile okulların teması bakımından da nelerin yapılabileceğinin somut bir göstergesi olduğu ortaya konuluyor. Böylesi olumlu çabaların artırılması ve geliştirilmesinde fayda olacağı değerlendiriliyor.