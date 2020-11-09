KIRSALDA BiLiM SOHBETi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yürütmekte olduğu gönüllü faaliyetlerden ‘Köyde Okuma Etkinliği’ ile farklı bir bakış açısı ortaya koymaya yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Köylerden taşımalı eğitim yoluyla çocukların geldiği ilçelerdeki okulları da ziyarete başlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Sadık Nazlı İlkokulu’nun bulunduğu binada ‘Çekerek Bilim Söyleşileri’ başlıklı etkinlik gerçekleştirdi. Okulun 5’inci sınıf öğrencileriyle ‘Çekerek'ten de Lagari Hasan Çelebi çıkabilir’, 8’inci sınıf öğrencileriyle ‘Ben de yaparım’ ve öğretmenlerle ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlıkları etrafında buluşmalar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK’ın yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri ile bazı dergi ve çalışmalar ile kırtasiye malzemelerini de öğrencilere ulaştırdı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kısa okumalar yaparak bilim insanlarının dünyasına dair; onların merak ve hayallerine dönük çalışmalarına, çalışmalarıyla nasıl öncü insanlar olduklarına ve efsaneleştiklerine dair bilgiler verdi. Öğretmenler ile de bir araya gelerek, proje fikri geliştirme konusunda bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her öğretmenin doğup büyüdüğü, eğitim aldığı ve daha önce bulunduğu şehir ve bölgelerden edindikleri birikimleri görev yaptıkları yerlere yansıtması gerektiğini hatırlattı.