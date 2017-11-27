KIRSALA SICAK ASFALT

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta ilk defa yaptıkları, bundan sonrada yapmayı planladıkları köy yollarının standardını yükseltme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Dogankent-Karayakup-Kayseri bağlantılı yoldaki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Yolda incelemelerde bulunan Vali Yurtnaç, 16 kilometrelik yolun kalitesinin artırılabilmesi için 4.6 milyon lira harcanarak, sıcak asfaltla kaplandığını kaydetti. Yozgat’ta kamu hizmetinin standardını artıracaklarını belirten Vali Yurtnaç, “Hem insana davranışta hem de hizmetlerimizde kaliteyi artırmayı hedefledik. Bu maksatla İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan asfalt plentinin kapasitesini yükselttik. Daha önce saatte 80 ton sıcak asfalt üreten tesisimize ek olarak saatte 240 ton üretim yapabilen yeni bir tesis kurduk” dedi.

KÖY YOLU STANDARDI

Yozgat’ta ilk defa köy yolunda sıcak asfalt atıldığını hatırlatan Vali Yurtnaç, Yozgat’ta bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, Kayseri bağlantılı grup köy yolunun asfalt çalışmasının tamamlanarak, ulaşıma açıldığını bildirdi. Karayolları standardında bir yol yaptıklarını kaydeden Vali Yurtnaç, ‘’Yaptığımız yolda tam 50 santimetre kalınlığında alt yapı malzemesi serilerek sıkıştırıldı, üzerine 10 santim kalınlığında sıcak asfalt serilerek ömürlük bir yol haline geldi. Aslında pahalı gibi görünen ancak ucuz ve ekonomik bir yol oldu. Önümüzdeki dönemden itibaren İl Özel İdaresi nüfusun yoğun olarak yaşadığı köylerden başlayarak yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edecek” diye konuştu.

