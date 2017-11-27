Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104716
ALTIN
163.632
DOLAR
3.9383
STERLİN
5.2513
EURO
4.7039

KIRSALA SICAK ASFALT

GÖÇ veren illeri arasında ilk sırada yer alan Yozgat’ta köylerin boşalıp, tarım alanlarının atıl kalmasını önlemenin, kırsaldaki yaşam standardını yükseltmek olduğunu altını, göreve başladığı ilk günden itibaren çizen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ulaşımda yol standardını yükseltmek üzere ilk adımı bu yıl attı.

KIRSALA SICAK ASFALT

GÖÇ veren illeri arasında ilk sırada yer alan Yozgat’ta köylerin boşalıp, tarım alanlarının atıl kalmasını önlemenin, kırsaldaki yaşam standardını yükseltmek olduğunu altını, göreve başladığı ilk günden itibaren çizen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ulaşımda yol standardını yükseltmek üzere ilk adımı bu yıl attı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
94 Okunma
KIRSALA SICAK ASFALT

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta ilk defa yaptıkları, bundan sonrada yapmayı planladıkları köy yollarının standardını yükseltme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Dogankent-Karayakup-Kayseri bağlantılı yoldaki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Yolda incelemelerde bulunan Vali Yurtnaç, 16 kilometrelik yolun kalitesinin artırılabilmesi için 4.6 milyon lira harcanarak, sıcak asfaltla kaplandığını kaydetti. Yozgat’ta kamu hizmetinin standardını artıracaklarını belirten Vali Yurtnaç, “Hem insana davranışta hem de hizmetlerimizde kaliteyi artırmayı hedefledik. Bu maksatla İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan asfalt plentinin kapasitesini yükselttik. Daha önce saatte 80 ton sıcak asfalt üreten tesisimize ek olarak saatte 240 ton üretim yapabilen yeni bir tesis kurduk” dedi.
KÖY YOLU STANDARDI
Yozgat’ta ilk defa köy yolunda sıcak asfalt atıldığını hatırlatan Vali Yurtnaç, Yozgat’ta bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, Kayseri bağlantılı grup köy yolunun asfalt çalışmasının tamamlanarak, ulaşıma açıldığını bildirdi. Karayolları standardında bir yol yaptıklarını kaydeden Vali Yurtnaç, ‘’Yaptığımız yolda tam 50 santimetre kalınlığında alt yapı malzemesi serilerek sıkıştırıldı, üzerine 10 santim kalınlığında sıcak asfalt serilerek ömürlük bir yol haline geldi. Aslında pahalı gibi görünen ancak ucuz ve ekonomik bir yol oldu. Önümüzdeki dönemden itibaren İl Özel İdaresi nüfusun yoğun olarak yaşadığı köylerden başlayarak yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edecek” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR
OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR
Eğitim Müzesi açıldı
Eğitim Müzesi açıldı
Köy öğretmenlerine ayrıcalık
Köy öğretmenlerine ayrıcalık
KASAUM’dan öğretmenlere özel
KASAUM’dan öğretmenlere özel
Rektörün minik konukları
Rektörün minik konukları
Yazıcı, denetimde
Yazıcı, denetimde

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim