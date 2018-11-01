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Kilim dokuma kursu

SORGUN ilçesinin Çiğdemli beldesinde, belediye, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile açılan kilim dokuma kursu ilgi görüyor.

Kilim dokuma kursu

SORGUN ilçesinin Çiğdemli beldesinde, belediye, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile açılan kilim dokuma kursu ilgi görüyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:25
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Kilim dokuma kursu

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Nesrin Meral, bir hafta önce açılan kursa 18 kursiyer kadının katıldığını söyledi. Dokunan kilimlerde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerinin işlendiğini anlatan Meral, "Kursumuza katılan kadınlarımız bir yandan yeni bir meslek öğrenmenin heyecanını yaşarken, bir yandan da İŞKUR’dan günlük 35 lira ücret alarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Aralık ortalarına kadar sürecek kursumuzda kursiyerlerimiz, 280 saat eğitim alacak. Kurs sonunda kursiyerlerimize düzenlenecek törenle belgeleri verilecek. Kursta dokunan kilim, heybe ve çantalardaki motifler, bir zamanlar ninelerimizin dokuduğu motiflerdir" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kilim Dokuma Kursu
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