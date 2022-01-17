Kenevir için işbirliği protokolü

Kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin yaptığı sektörel girişimler ise meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi ile Ankara’da faaliyet gösteren Türkiye’nin inşaat sektöründe öncü firmalarından MESA Holding ile iş birliği protokolü imzalandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen iş birliği protokolüne Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, MESA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Erol, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları ve kenevir araştırma grubunda yer alan öğretim üyeleri katıldı. İş birliği protokolü öncesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, üniversitede endüstriyel kenevir alanında yapılan çalışmalar ve planlanan hedeflere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı konuşmada, bu kadim topraklarda, ekonomik değeri çok yüksek bir bitkinin ekonomiye kazandırıldığı bir süreçte olduklarını söyledi. Heyecanlı olduğunu çünkü bir üniversite, ürettiği bilgiyi teknolojiyle ve ardından sanayici ile buluşturduğunu vurgulayan Karadağ, ‘’Üniversite - sanayi iş birliğinin çok güzel bir örneğini sergiliyor. Dolayısıyla bu sürece gelmemizde çok değerli paydaşlarımız, hep yanımızda durduğu ve hep bizi destekledikleri için onlara müteşekkirim, onlara çok teşekkür ediyorum. AR-GE çalışmaları bizi sektörle buluşturdu. Bugün itibariyle çok prestijli bir kuruluşumuz olan Mesa Holdingle bu alanla ilgili bir yol haritası çizmemize vesile oldu’’ dedi.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Erol ise Mesa Holding ailesi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinden dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğuna dikkat çeken ve bugün yapılan iş birliği protokolü ile yapmayı planladıkları yatırımların Yozgat’ın tarımına, endüstrisine, ekonomik yapısına ve istihdamına katkı sağlayacağını vurgulayan Erol, bu çalışmaların ülke geleceğine büyük katkı sağlayacağına ve gelecekte çok daha büyük işleri bu başlangıç ile başaracağımıza inandığını sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, çevre dostu olan ve savunma sanayinden, kozmetiğe, tarımdan ilaç sektörüne, otomotiv sektöründen, inşaat sektörüne pek çok alanda kullanılabilen mucizevi bitki olan kenevir bitkisinin ekonomiye kazandırılması adına yapılacak iş birliği protokol töreninde yer almaktan mutluluk duyduğunu altını çizdi. Yüksek Öğretim Kurulu’nun bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesini hayata geçirdiğini belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da yaptığı konuşmada bu projedeki temel amacın üniversitelerimizin öncelikli bulundukları bölgelere, sonra ülkeye sonra da tüm insanlığa katkı sunmak olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kurmuş olduğu birliktelik diğer üniversitelerimize de örnek olacak ve kenevir denildiğinde sadece Türkiye’de değil dünyada da Yozgat Bozok Üniversitemiz akla gelecektir” diye konuştu.

Yozgat Valisi Polat ise yaptığı konuşmada şunları söyledi. ‘’Biz üniversitemizi hep sahada yanımızda gördük. Bundan sonrada göreceğiz. Bugün yapılacak iş birliği protokolü ile Mesa Holding tarafından ilimize bir sera kurulacak. Bu sera ile Türkiye’de ilk olacağız. İnşallah kenevirde Yozgat bir marka şehir haline gelir. Kurulacak serada üretilen ürünlerin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada işlendiği günlerin açılışını hep beraber yaparız ve kenevirin ürün haline geldiğini hep birlikte görürüz. Bu duygularla üniversitemizin endüstriyel kenevirin alanında katkısı olan herkese teşekkür ediyor, yapılan iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum.’’

Konuşmaların ardından Yozgat Bozok Üniversitesi ve Mesa Holding arasında işbirliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü kapsamında holding tarafından 5 üniteden oluşan modern bir sera oluşturulacak. Kurulacak sera sistemleri ile hem medikal araştırmalar hem de diğer kenevir araştırmaları için mekân temini sağlanarak, kenevir esaslı ürünlerin üretilmesi ve ticarileştirilmesine katkı sunulacak. Mesa Holding’in Kenevir alanında sunacağı katkı şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasında da lokomotif vazifesi görecek. İlerleyen süreçte Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak fabrika ile hem kenevir tarımına, hem de özellikle sanayi sektörünün istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor. İmza töreni sonrasında, törene katılanlar kenvir ile elde edilen ürünleri inceledi.