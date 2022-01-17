Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kenevir için işbirliği protokolü

Endüstriyel kenevir konusunda ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir’in ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında düzenlenen tören ile işbirliği protokolü imzalandı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:37
Kenevir için işbirliği protokolü

Kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin yaptığı sektörel girişimler ise meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi ile Ankara’da faaliyet gösteren Türkiye’nin inşaat sektöründe öncü firmalarından MESA Holding ile iş birliği protokolü imzalandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen iş birliği protokolüne Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, MESA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Erol, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları ve kenevir araştırma grubunda yer alan öğretim üyeleri katıldı. İş birliği protokolü öncesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, üniversitede endüstriyel kenevir alanında yapılan çalışmalar ve planlanan hedeflere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı konuşmada, bu kadim topraklarda, ekonomik değeri çok yüksek bir bitkinin ekonomiye kazandırıldığı bir süreçte olduklarını söyledi. Heyecanlı olduğunu çünkü bir üniversite, ürettiği bilgiyi teknolojiyle ve ardından sanayici ile buluşturduğunu vurgulayan Karadağ, ‘’Üniversite - sanayi iş birliğinin çok güzel bir örneğini sergiliyor. Dolayısıyla bu sürece gelmemizde çok değerli paydaşlarımız, hep yanımızda durduğu ve hep bizi destekledikleri için onlara müteşekkirim, onlara çok teşekkür ediyorum. AR-GE çalışmaları bizi sektörle buluşturdu. Bugün itibariyle çok prestijli bir kuruluşumuz olan Mesa Holdingle bu alanla ilgili bir yol haritası çizmemize vesile oldu’’ dedi.
Mesa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Erol ise Mesa Holding ailesi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinden dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğuna dikkat çeken ve bugün yapılan iş birliği protokolü ile yapmayı planladıkları yatırımların Yozgat’ın tarımına, endüstrisine, ekonomik yapısına ve istihdamına katkı sağlayacağını vurgulayan Erol, bu çalışmaların ülke geleceğine büyük katkı sağlayacağına ve gelecekte çok daha büyük işleri bu başlangıç ile başaracağımıza inandığını sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise,  çevre dostu olan ve savunma sanayinden, kozmetiğe, tarımdan ilaç sektörüne, otomotiv sektöründen, inşaat sektörüne pek çok alanda kullanılabilen mucizevi bitki olan kenevir bitkisinin ekonomiye kazandırılması adına yapılacak iş birliği protokol töreninde yer almaktan mutluluk duyduğunu altını çizdi. Yüksek Öğretim Kurulu’nun bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesini hayata geçirdiğini belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da yaptığı konuşmada bu projedeki temel amacın üniversitelerimizin öncelikli bulundukları bölgelere, sonra ülkeye sonra da tüm insanlığa katkı sunmak olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kurmuş olduğu birliktelik diğer üniversitelerimize de örnek olacak ve kenevir denildiğinde sadece Türkiye’de değil dünyada da Yozgat Bozok Üniversitemiz akla gelecektir” diye konuştu.
Yozgat Valisi Polat ise yaptığı konuşmada şunları söyledi. ‘’Biz üniversitemizi hep sahada yanımızda gördük. Bundan sonrada göreceğiz. Bugün yapılacak iş birliği protokolü ile Mesa Holding tarafından ilimize bir sera kurulacak. Bu sera ile Türkiye’de ilk olacağız. İnşallah kenevirde Yozgat bir marka şehir haline gelir. Kurulacak serada üretilen ürünlerin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada işlendiği günlerin açılışını hep beraber yaparız ve kenevirin ürün haline geldiğini hep birlikte görürüz. Bu duygularla üniversitemizin endüstriyel kenevirin alanında katkısı olan herkese teşekkür ediyor, yapılan iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum.’’
Konuşmaların ardından Yozgat Bozok Üniversitesi ve Mesa Holding arasında işbirliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü kapsamında holding tarafından 5 üniteden oluşan modern bir sera oluşturulacak. Kurulacak sera sistemleri ile hem medikal araştırmalar hem de diğer kenevir araştırmaları için mekân temini sağlanarak,  kenevir esaslı ürünlerin üretilmesi ve ticarileştirilmesine katkı sunulacak. Mesa Holding’in Kenevir alanında sunacağı katkı şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasında da lokomotif vazifesi görecek. İlerleyen süreçte Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak fabrika ile hem kenevir tarımına, hem de özellikle sanayi sektörünün istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor. İmza töreni sonrasında, törene katılanlar kenvir ile elde edilen ürünleri inceledi.

Anahtar Kelimeler:
Kenevir Için Işbirliği ProtokolüYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatYozgat BelediyesiCelalKöseYozgatBozokÜniversitesiProf. Dr. AhmetKaradağEndüstriyelKenevirIhtisasüniversitesiMESAHoldingIşbirliğiProtokolüİmzalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Gündoğan’dan ziyaret
Prof. Dr. Gündoğan’dan ziyaret
4 bin 308 bireye ulaşıldı
4 bin 308 bireye ulaşıldı
Kampanya devam ediyor
Kampanya devam ediyor
Öğrencilerin kalbine dokunuluyor
Öğrencilerin kalbine dokunuluyor
ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
Hedef uluslararası yarışmalar
Hedef uluslararası yarışmalar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim