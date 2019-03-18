Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103304
ALTIN
228.098
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2443
EURO
6.1802

Kelebek Etkisi anlatıldı

ÇAYIRALAN Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi öğrencilerine, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Elif Eda Güneş, Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Osman Yayla ile birlikte ‘Kelebek Etkisi Konulu’ sunumda bulundu.

Kelebek Etkisi anlatıldı

ÇAYIRALAN Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi öğrencilerine, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Elif Eda Güneş, Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Osman Yayla ile birlikte ‘Kelebek Etkisi Konulu’ sunumda bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
17 Okunma
Kelebek Etkisi anlatıldı

Güneş, 17 yaşında olduğunu, Çayıralan ilçesinin Curalı köyünde büyüdüğünü belirterek, kendisini tanıttı. Güneş, ‘’Küçüklüğümde sürekli bir şeyleri araştırır, köyde bulduğum şeyleri inceler, geceleri çatıya çıkardım ve saatlerce yıldızları izleyerek hayatı anlamaya çalışırdım. Bulduğum her şeyi yeni bir şeye dönüştürmeye çalışırdım sürekli yeni şeyler öğrenmek ve öğretmek isterdim. Uzaya duyduğum merak çok küçüklüğüme dayanıyor. Okula giderken yıldızlar sönene kadar çalışmama ara vermeyeceğim diye bir hedef koymuştum kendime. Yazılıma merakım ise 1,5 yıl önce insanları mutlu etme ve savaşları durdurma isteğimle başladı. Yazılımın böyle bir etki yaratabileceği beni mutlu etti ve hayatımın büyük bir bölümü şu an yazılımdan ibaret. Bilimsel çalışmaları takip etmek için açtığım sosyal hesabımdan, bir gün bilimsel konuları takip etmek için açtım ve o gün Ancha Space’i gördüm ve başvuru yaptım.  Hayatta her zaman insanlara yardımcı olmayı onların hayatlarını değiştirmeyi daha yaşanır bir dünya için çalışmayı kendime hedef ettim. İnsanlığın kalbine dokunmak, Teknolojinin yarattığı insanların içindeki kara lekeleri temizlemek için kendimi yazılım yolunda en iyisi olma çabası içinde buldum. Şimdi hayalim yapay zekâ alanında akademik seviyeye ulaşmak, çeşitli yerlerde kazandığım bilgi ve deneyimlerimi ülkeme aktarmak ve ülkem için kullanmak istiyorum. Bizlerin süper kahramanlara ihtiyaçları yok, aslında hepimiz içimizde bir kahraman ruh taşıyoruz. Sadece bu ruha can vermek için yılmamak, hedeflerimizi belirlemek ve durmadan ilerlemek için çaba sarf etmeliyiz’’ diyerek, tüm öğrencilere sevinç dolu ve başarılarla örülü bir hayatınız olması dilekleri ile sunumunu bitirdi. Osman Yayla da, bilişim dünyasında, bilgilerin savaştığı bir çağda yaşadığımız için çağın gereği olan bilişimle içli dışlı olmayacağımıza dikkat çekti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kelebek Etkisi anlatıldı
Kelebek Etkisi anlatıldı
Pi Günü etkinliği
Pi Günü etkinliği
Memur-Sen’den saldırı iddiası
Memur-Sen’den saldırı iddiası
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
YAZAR BULUŞMASI
YAZAR BULUŞMASI
Müdürler toplandı
Müdürler toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim