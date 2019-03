Kelebek Etkisi anlatıldı

Güneş, 17 yaşında olduğunu, Çayıralan ilçesinin Curalı köyünde büyüdüğünü belirterek, kendisini tanıttı. Güneş, ‘’Küçüklüğümde sürekli bir şeyleri araştırır, köyde bulduğum şeyleri inceler, geceleri çatıya çıkardım ve saatlerce yıldızları izleyerek hayatı anlamaya çalışırdım. Bulduğum her şeyi yeni bir şeye dönüştürmeye çalışırdım sürekli yeni şeyler öğrenmek ve öğretmek isterdim. Uzaya duyduğum merak çok küçüklüğüme dayanıyor. Okula giderken yıldızlar sönene kadar çalışmama ara vermeyeceğim diye bir hedef koymuştum kendime. Yazılıma merakım ise 1,5 yıl önce insanları mutlu etme ve savaşları durdurma isteğimle başladı. Yazılımın böyle bir etki yaratabileceği beni mutlu etti ve hayatımın büyük bir bölümü şu an yazılımdan ibaret. Bilimsel çalışmaları takip etmek için açtığım sosyal hesabımdan, bir gün bilimsel konuları takip etmek için açtım ve o gün Ancha Space’i gördüm ve başvuru yaptım. Hayatta her zaman insanlara yardımcı olmayı onların hayatlarını değiştirmeyi daha yaşanır bir dünya için çalışmayı kendime hedef ettim. İnsanlığın kalbine dokunmak, Teknolojinin yarattığı insanların içindeki kara lekeleri temizlemek için kendimi yazılım yolunda en iyisi olma çabası içinde buldum. Şimdi hayalim yapay zekâ alanında akademik seviyeye ulaşmak, çeşitli yerlerde kazandığım bilgi ve deneyimlerimi ülkeme aktarmak ve ülkem için kullanmak istiyorum. Bizlerin süper kahramanlara ihtiyaçları yok, aslında hepimiz içimizde bir kahraman ruh taşıyoruz. Sadece bu ruha can vermek için yılmamak, hedeflerimizi belirlemek ve durmadan ilerlemek için çaba sarf etmeliyiz’’ diyerek, tüm öğrencilere sevinç dolu ve başarılarla örülü bir hayatınız olması dilekleri ile sunumunu bitirdi. Osman Yayla da, bilişim dünyasında, bilgilerin savaştığı bir çağda yaşadığımız için çağın gereği olan bilişimle içli dışlı olmayacağımıza dikkat çekti.