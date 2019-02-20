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Kaymakamdan okul ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018 -2019 eğitim öğretim yılında göreve başlayan aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetleri kapsamında, ‘Yanı Başımızdaki Okul’ adlı etkinlik düzenledi.

Kaymakamdan okul ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018 -2019 eğitim öğretim yılında göreve başlayan aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetleri kapsamında, ‘Yanı Başımızdaki Okul’ adlı etkinlik düzenledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Kaymakamdan okul ziyareti

Aday öğretmenler, Atatürk Ortaokulu´nun kurumsal işleyişi, eğitim anlayışı ve sosyal kültürel etkinlikleri hakkında bilgi sahibi oldu. Atatürk Ortaokulu Müdürü, Müdür Yardımcıları ve okul öğretmenleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi, başarının büyük özveri gerektirdiği, iyi bir planlama, ortak akıl ve ortak amaç doğrultusunda gerçekleştirilebileceğinin altı çizildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da etkinliğe katılarak, Çekerek´te eğitim adına güzel bir ortamın olduğunu, aday öğretmenlerin kurumlarının başarıyı artırmadaki gayret ve çabalarının ilerleyen dönemlerde daha çok hissedileceğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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