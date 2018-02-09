Kaymakamdan okul ziyareti

Kaymakam Eroğlu, Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte Çandır Anaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Eroğlu, geleceğimiz olan öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Çandır Anaokulunda idareci ve öğretmenlerinden okulun sorunları ile öğrenciler hakkında bilgi alan Kaymakam Eroğlu, öğrencilerle sohbet etti, uyarılarda bulundu.

Kaymakam Eroğlu, okulun çevre ve iç temizliği, sıcaklığı, tertip düzeni, oyun alanları ve sınıfları hakkında bilgi aldı, yerinde gördü.