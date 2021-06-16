Kaymakam Okulu gezdi

Kaymakam Ramazan Cihangir, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunarak, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. 7. ve 11. Sınıflar ile ayrı ayrı bir araya gelen Kaymakam Cihangir, eğitim dönemlerindeki en hassas yıl içinde bulunduklarını vurguladı. Cihangir, ‘’Hem liseye hazırlık hem de üniversiteye hazırlık aşamasına girecek öğrencilerimizin, azimle yılmadan çalışarak geleceklerini, Çandırımızı ve Ülkemizi daha iyi konuma taşıyacaklardır’’ dedi.