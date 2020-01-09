Kaymakam öğrencilerle kucaklaştı

Eğitim kurumlarının ihtiyaç ve taleplerini yerinde inceleyen Kaymakam Kundakçı, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi noktasında yoğun bir çaba harcıyor. Okul ve kurumların öncelikli olarak fiziki ihtiyaçlarını masaya yatırılması ile işe başlayan Kaymakam Kundakçı, eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği noktasında idareci, öğretmen ve velilerle söyleşiler yapıp, notlarını alarak yoğun bir mesai harcıyor. Kundakçı, özellikle köy ve kasabalardaki eğitim kurumlarını ihmal etmiyor. Yapılan planlamalar kapsamında Çiçekli Fatma Ali İçen İlk/Ortaokuluna yapılan ziyarette öğretmen ve öğrenciler arasında büyük bir memnuniyete yarattı. Okulun okul öncesi sınıfından son sınıfına kadar öğrenciler yapılan ziyaretlerde akıllarındaki soru işaretlerini Saraykent Kaymakamı Kundakçı’ya yüz yüze sorma fırsatı buldu. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, eğitim ve öğretime yapılan yatırımın öneminin altını çizdi, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında ilerleyen çağa ayak uydurmak, hatta daha da ileri seviyelere gelebilmek için hepimize çok önemli görevlerin düştüğünü söyledi. Kaymakam Kundakçı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edilen eğitim projelerine olumlu yönde katkılar yapabilmek için alınacak olan proje eğitimleri son derece önemlidir. Çocuklarımızı özgün projelere yönlendirmek, onları heveslendirmek adına bizlerin öncülük yapması doğru bir adım olacaktır. Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrendiği eğitim sistemimize uygun yaklaşımlarla birlikte, değerli öğretmenlerimizin üstlendiği eğitim koçluğu vazifesi özgüveni yüksek, ne yaptığını bilen ve en önemlisi tutarlı bir hedefi olan bilinçli öğrencilerimizin yetişmesi açısından son derece önemlidir. Diğer bir konu ise öğrencilerimizin iletişim beceri ve kabiliyetini yükseltebilmek, toplum içerisinde yaşayan bir birey olarak etkileşim içerisinde bilgi paylaşımı döngüsünü sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için kelime dağarcıklarını arttırabilmek önemli bir adım olacaktır. Burada da kitap okumayı özendirme işi sadece okullar ile sınırlı olmayıp, toplumun geneline düşen bir görev haline gelmelidir. Bu konu da sosyal farkındalık oluşturma projelerimiz ile birlikte önemli bir yol kat edeceğimize inanıyorum’’ diye konuştu.