Kayıtlar devam ediyor

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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi tarafından sunulan ‘İkinci Üniversite’ programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemlerinin, 8 Ekim günü sonuna kadar çevrimiçi internet ortamında yapılmaya devam edileceği açıklandı.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:06
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Yapılan yazılı açıklamada, ‘’İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor’’ denildi. Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilere diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenimlerini sürdürme olanağı tanındığı aktarıldı. Öğrencilerin, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabildikleri kaydedildi. İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere ‘ikinciuniversite.anadolu.edu.tr’ web adresinden erişilebileceği de ifade edildi.

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