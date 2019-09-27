Kayıt için son gün

Mesleki Açık Lise’de öğrenim görmek isteyen öğrencilerin kayıt tarihi bugün sonlanıyor.

Mazeretli kayıt süreci ise 28 Eylül ile 4 Ekim arası olarak belirlendi.

Yozgat’ta Mesleki Açık Lise bünyesindeki grafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümü ise son yıllarda ilgi görüyor.

Mesleki Açık Lise bünyesindeki grafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümünden mezun olan öğrenciler grafiker olarak mezun olabiliyor. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciler ayrıca işyeri açma belgesi de alabiliyor. Mesleki Açık Lise öğrencileri meslek derslerinin eğitimini yüz yüze alırken, sorumlu oldukları diğer dersleri ise uzaktan eğitim modeliyle alabiliyorlar.