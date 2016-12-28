Katkı verdi

Eğitim içeriğini de geliştirerek, çeşitli üniversitelerde düzenlenen pek çok proje eğitimine katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte; Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Keskin, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel, Gazi Üniversitesi’nden Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve Dumlupınar Üniversitesi’nden Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu gönüllü eğitmen olarak yer aldılar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve genç akademisyen adayları ile lisansüstü öğrencilerinden oluşan 30 civarında araştırmacının katıldığı eğitimde, başta TÜBİTAK proje destek programları olmak üzere, akademik düzeyde proje hazırlama ve yürütme aşamalarından dikkat edilmesi gereken hususlar ve teknikler konusunda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılar gruplar halinde prototip proje taslağı hazırlayarak, fikir aşamasından itibaren bir projenin nasıl hazırlanacağı; hazırlanmasında ve başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenlere dair uygulamalı eğitim aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’de bilimsel araştırmaya verilen desteğin ciddi anlamda artış gösterdiğini belirterek:

“Teknoloji üretimi dendiğinde aklımıza üniversiteler gelmesi gerekiyor. Üniversitelerin teknoloji üretebilmek için bilimsel araştırma yapması gerekiyor. Bilimsel araştırma yapmak demek ise proje demektir. Fikrinizi projelendirip görünür ve desteklenebilir bir hale getirmek gerekiyor. Türkiye’de projeye, bilimsel araştırmaya destek ciddi anlamda artış gösterdi. Proje yapma, sunma veya fikirlerimizi projelendirme meselesi bilimsel araştırmanın olmazsa olmaz esasıdır” diyerek uzaktan gelerek; özveriyle, fedakarlıkla ve içtenlikle birikimlerini paylaşan deneyimli eğitmen hocalara teşekkür etti.

Katılımcıların son derece mutlu oldukları ve verimli iki gün geçirdiklerini ifade ettikleri etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından katkı sunun gönüllü eğitmen hocalara ve bütün aşamasında emeğini esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.