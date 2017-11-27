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KASAUM’dan öğretmenlere özel

BOZOK Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

KASAUM’dan öğretmenlere özel

BOZOK Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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KASAUM’dan öğretmenlere özel

Üniversitenin Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, eşi Beyza Karacabey ile katıldı. Üniversitenin kadın öğretim elemanları ve çok sayıda çevre okullarda görev yapan öğretmenlerin katıldığı etkinlik, olumlu bir hava içerisinde geçti.  katıldı. Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, “Ciddi bir özveri ve hoşgörü gerektiren öğretmenlik mesleğini icra eden kişilerin emeklerinin karşılığı gelecek nesilleri yetiştirmenin onurudur; bu onur maddiyatla ölçülemez. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, öğretmenler gününüzü kutluyorum” dedi.
Kadının toplumdaki yeri, önemi ve değerinden bahseden Prof. Dr. Dilek Pandır, Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kadın odaklı yaptığı ve ileriki dönemlerde yapmayı hedeflediği çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgilendirdi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, ‘’Öğretmenlik bizim kültürümüzde en kutsal meslektir. Çünkü bizler insan yetiştiriyoruz. Bizim değerlerimiz açısından bakınca öğretmen olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz ve kurucu lideri de başöğretmen olan bir milletiz. Bu yüzden öğretmenlik bizim kültürümüzde bir insanın yapabileceği en güzel ve kutsal meslektir. Bu vesileyle burada bulunan tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi ve katılımcı öğretmenlere karanfil verip, çini tabak hediye etti. 
 

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