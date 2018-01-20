KARNE SEVİNCİ

YOZGAT’ta okul öncesinde 5 bin 620, temel eğitimde 48 bin 581, ortaöğretimde 22 bin 674 olmak üzere 76 bin 875 öğrenci karne aldı. İl genelinde 24 okul öncesi, 186 ilkokul, 217 ortaokul, 98 ortaöğretim olmak üzere 525 okulda görevli 938 idareci, 5 bin 190 öğretmen, 2 bin 327 personel olmak üzere 8 bin 151 eğitim çalışanı da, öğrencilerle birlikte yarı yıl tatiline başladı. Yozgat Yunus Emre İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye'de üniversite eğimi gören Ganalı ve Güney Koreli öğrenciler de miniklere karne verdi. Vali Kemal Yurtnaç, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünyayı kucakladığını, mazlumlara yardım elini uzattığını dile getirdi. Yurtnaç, "Bugün biri Ganalı, biri Güney Koreli iki öğrenci, güzel Türkçesiyle programımıza katıldılar, renk kattılar. Buraya gelen yabancı, uluslararası öğrenciler Türkiye ile ülkeleri arasında bir köprü olacaktır. Bugün de buraya gelmeleri bize bir zenginlik kattı. Ülkemizin geleceği açıktır ve tüm dünyada önemli bir yere gelecektir. Bu gençlerimizi güzel bir şekilde yetiştireceğiz ve dünya ile kardeş hale geleceğiz" dedi.

Öğrencileri tebrik eden Vali Yurtnaç, yarıyıl tatilinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Yapacağınız doğru çalışmalar, siz çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğini çok daha güzel şekillendirecektir. Yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyun, bol bol da oyunlar oynayın. Tatilin tadını çıkarmayı unutmayın” diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencilerine karne veren Ganalı Kofi Abusah, Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirterek, Yozgat'ta böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu aktardı. Güney Koreli Sooneun Shim de, İstanbul Üniversitesinde doktora yaptığını anlatarak, "Böyle bir etkinliğe davet edildiğim için çok mutluyum, onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve katılımcılarla birlikte öğrencilerin karneleri ile birlikte hediyelerini dağıttı. Karne tatilinin 5 Şubat tarihinde tamamlanacağı, ikinci dönemin 8 Haziran Cuma günü sona ereceği kaydedildi.

