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Karne heyecanı yaşandı

Yozgat’ta, yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir bölümünü ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:12
Karne heyecanı yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm kademelerdeki öğrencilere karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açtı. Talep eden öğrenciler ise basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diplomalarını almaya başladı. Yozgat'ta Sakarya İlkokulu'nda öğretmenler, karnesini almaya gelen öğrenciler için sınıflarını süsledi. Velileriyle okula gelen öğrenciler, karne ve başarı belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Velilerden Emine Canpolat, çocuğunun ilk karnesini aldıkları için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Merve Büyüker de çocuğunun ilk karnesini heyecanla aldıklarını anlatarak, "Pandemi döneminde okumayı öğrendik. Öğretmenlerimiz sayesinde uzaktan eğitimden fazla etkilenmedik ama yine de temennimiz yüz yüze eğitim" diye konuştu. Velilerden Emre Caner ise "Bu yıl kovid-19'dan dolayı eğitim süreci biraz sıkıntılı geçti ama sağ olsunlar öğretmenlerimiz uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimi aratmadı, çocuklarla birebir ilgilendi. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel olur, salgın geçer ve normal hayata döneriz" dedi. (aa) 

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Karne Heyecanı Yaşandı
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