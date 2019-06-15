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KARNE HEYECANI

YOZGAT il genelinde 517 eğitim kurumunda eğitim gören 5 bin 200'ü okul öncesi, 47 bin 997'si temel eğitim, 22 bin 83'ü  ortaöğretimde eğitim-öğretim gören toplam 75 bin 280 öğrenci karnesini alarak, tatile başladı.

KARNE HEYECANI

YOZGAT il genelinde 517 eğitim kurumunda eğitim gören 5 bin 200'ü okul öncesi, 47 bin 997'si temel eğitim, 22 bin 83'ü  ortaöğretimde eğitim-öğretim gören toplam 75 bin 280 öğrenci karnesini alarak, tatile başladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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KARNE HEYECANI

Öğretim yılında 946 idareci,4 bin 928 öğretmen, 2 bin 327 personel olmak üzere 8 bin 201 kişinin görev yaptığı açıklandı. Öğrenciler, karnelerini almak üzere sabah saatlerinden itibaren okullara anne-baba veya yakınlarıyla gelmeyi tercih etti. Yozgat Sakarya İlkokulunda düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı. Vali Çakır, "Çocuklarınıza gözünüz gibi bakın, çocuklar bizim en büyük değerimiz, en büyük servetimiz. Onları onore edelim, başkalarıyla kıyaslamayalım. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. İlimiz eğitim aşamasında daha büyük yerlere gelecek" dedi. 
Daha sonra, Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.


 

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