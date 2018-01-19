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Karne heyecanı bugün

YOZGAT İl Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı, 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminin özverili çalışmalar sonucunda bugün tamamlanacağını belirterek, bugün itibariyle il genelinde Okulöncesinde 5 bin 620, Temel Eğitimde 48 bin 581, Ortaöğretim kademesinde 22 bin 674 öğrenci olmak üzere toplam 76 bin 875 öğrencinin karnelerini alacaklarını kaydetti.

Karne heyecanı bugün

YOZGAT İl Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı, 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminin özverili çalışmalar sonucunda bugün tamamlanacağını belirterek, bugün itibariyle il genelinde Okulöncesinde 5 bin 620, Temel Eğitimde 48 bin 581, Ortaöğretim kademesinde 22 bin 674 öğrenci olmak üzere toplam 76 bin 875 öğrencinin karnelerini alacaklarını kaydetti.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Karne heyecanı bugün

Yazıcı, ‘Öğretim yılının birinci döneminin başarıyla tamamlanmasında, ilimiz genelinde fedakârca çalışan 938 idareci, 5 bin 190 öğretmen,2 bin 327 personel olmak üzere 8 bin 151 eğitim ordusuna emeklerini sevgilerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. Bir eğitim-öğretim yılının daha yarısına geldik. Yarıyıl tatilleri uzun bir maratonun mola durakları gibidir. Yenilenmek, dinçleşmek motive olmak için fırsattır. Çocuklarımız yarıyıl karneleriyle derslerindeki başarılarını ve eksikliklerini görme fırsatını bulacaklar, çalışmalarını çalışma alışkanlıklarını, plan ve programlarını yeniden gözden geçireceklerdir’ dedi.
Yazıcı, çocukların bizlerin ve ülkemizin en kıymetli varlıkları olduklarını, onların sağlıkları başta olmak üzere iyi bir eğitim almaları, ilgi ve yeteneklerine uygun iş ve meslek sahibi olmaları, millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerinin en büyük arzuları olduğunun altını çizdi. Yazıcı, ‘Karne sonuçları ne olursa olsun herkes gerek fiziksel gerekse zihinsel açıdan dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyar. Tatilde öncelikli olarak yapılması gereken planlama bu yönde olmalıdır. Ancak, unutulmamalıdır ki bilgi, birikimli bir süreçtir. Her yeni öğrenmeler eski öğrenilenlerin üzerine inşa edilir ve birey tarafından anlamlandırılarak kodlanır. Eğer alt öğrenmeler yetersiz olarak inşa edilmiş ya da eksikse yeni bilgilerin edinilmesi ve kalıcı olması da imkânsız olacaktır. Bu nedenle tatil etkinlikleri içerisinde, dinlenme ve eğlenceli vakit geçirme etkinliklerinin önüne geçmeyecek şekilde ders tekrarına da zaman ayırmak önemlidir’ uyarısında bulundu.

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