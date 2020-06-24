Karne heyecanı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi sonucu bu yılki karne heyecanının E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yaşanacağını söyledi. Akkan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sona erdiğini hatırlattı. Akkan, ‘’Bu yıl her ne kadar karne heyecanınıza ortak olamasak da, sizlerin aynı heyecanla karnelerinizi E-Okul üzerinden almanızı bekliyorum. Pandeminin bitmesiyle birlikte gelecek yıllarda daha coşkulu karne törenleri yapacağız. Sizlerden tatil dönemini iyi değerlendirmenizi, bol bol kitap okumanızı ve eksik konularınızı tamamlamanızı istiyorum’’ dedi.
24 Haziran 2020 Çarşamba 01:37