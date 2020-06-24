Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115409
ALTIN
391.201
DOLAR
6.8519
STERLİN
8.5931
EURO
7.7444

Karne heyecanı

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl karne heyecanının e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden yaşanacağını duyurdu.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:37
Karne heyecanı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi sonucu bu yılki karne heyecanının E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yaşanacağını söyledi. Akkan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sona erdiğini hatırlattı. Akkan, ‘’Bu yıl her ne kadar karne heyecanınıza ortak olamasak da, sizlerin aynı heyecanla karnelerinizi E-Okul üzerinden almanızı bekliyorum. Pandeminin bitmesiyle birlikte gelecek yıllarda daha coşkulu karne törenleri yapacağız. Sizlerden tatil dönemini iyi değerlendirmenizi, bol bol kitap okumanızı ve eksik konularınızı tamamlamanızı istiyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
KARNE HEYECANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZEKA OYUNU YARIŞMASI
ZEKA OYUNU YARIŞMASI
Tasarım atölyesi tamam
Tasarım atölyesi tamam
LGS Heyecanı
LGS Heyecanı
Eğitime devam
Eğitime devam
Sınav uygulaması
Sınav uygulaması
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim