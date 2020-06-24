Karne heyecanı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi sonucu bu yılki karne heyecanının E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yaşanacağını söyledi. Akkan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sona erdiğini hatırlattı. Akkan, ‘’Bu yıl her ne kadar karne heyecanınıza ortak olamasak da, sizlerin aynı heyecanla karnelerinizi E-Okul üzerinden almanızı bekliyorum. Pandeminin bitmesiyle birlikte gelecek yıllarda daha coşkulu karne törenleri yapacağız. Sizlerden tatil dönemini iyi değerlendirmenizi, bol bol kitap okumanızı ve eksik konularınızı tamamlamanızı istiyorum’’ dedi.