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Karne hediyesi Umre

YOZGAT’ta öğretmen ve öğrencilerden oluşan 75 kişilik grup, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan program kapsamında yarıyıl tatilinde umreye gidecek.

Karne hediyesi Umre

YOZGAT’ta öğretmen ve öğrencilerden oluşan 75 kişilik grup, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan program kapsamında yarıyıl tatilinde umreye gidecek.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Karne hediyesi Umre

Yozgat İl Müftülüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde öğrenciler yarıyıl tatilini kutsal topraklarda geçirecek.
Yozgat’tan kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere ‘sömestr tatilinde öğrenci, öğretmen ve veli konaklama turu’ kapsamında umreye gidecekler için Pazartesi günü uğurlama programı düzenlenecek.  
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik,  öğrencilerin gösterdikleri başarıların umre gibi önemli ibadetlerle ödüllendirilmesinin önemine değindi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu kapsamında 75 kişilik öğretmen ve öğrenciden oluşan grubun umreye gideceğini dile getiren Müftü Sezik, kutsal topraklara yolculuğun 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.
Müftü Sezik,  “Ülkemizde birkaç yıldır öğretmen ve öğrencilere yönelik teşvik söz konusu. Bizim kültürümüzde hac ve umrenin ileriki yaşlara münhasır anlayışı var. Halbuki bu ziyaretten öğrenciler başta olmak üzere büyük küçük herkesin alacağı çok şey var" dedi.

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