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Karma resim sergisi

YOZGAT Serpil Akdağ Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katılımı ile açıldı.

Karma resim sergisi

YOZGAT Serpil Akdağ Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katılımı ile açıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Karma resim sergisi

Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrencilerin hazır bulunduğu serginin açılış kurdelesini kesen Yazıcı, ‘’120 Öğrencimizin el emeği göz nur yaptıkları eserleri burada sergilemesi bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarının yanında yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirip sanatsal ürünler ortaya koyması eğitim camiası adına bizi gururlandırmaktadır. Çocuklarımıza gerekli ortam ve imkanın verilmesi halinde onların mutlu olduklarına şahit oluruz. Onların mutluluğuna vesile olan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ dedi. Açılışın ardından resim sergisi alanında yer alan resim gezilip, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alındı. 

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