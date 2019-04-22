Karma resim sergisi

Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrencilerin hazır bulunduğu serginin açılış kurdelesini kesen Yazıcı, ‘’120 Öğrencimizin el emeği göz nur yaptıkları eserleri burada sergilemesi bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarının yanında yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirip sanatsal ürünler ortaya koyması eğitim camiası adına bizi gururlandırmaktadır. Çocuklarımıza gerekli ortam ve imkanın verilmesi halinde onların mutlu olduklarına şahit oluruz. Onların mutluluğuna vesile olan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ dedi. Açılışın ardından resim sergisi alanında yer alan resim gezilip, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alındı.