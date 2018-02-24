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KARiYERE iLK ADIMI ATTILAR

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan,  Gençlik Merkezi işbirliğinde  PRODES Programı tarafından finanse ‘Kariyere ilk adım’ projesi kapsamında 7 farklı eğitimin ardından çalıştay düzenlendi.

KARiYERE iLK ADIMI ATTILAR

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan,  Gençlik Merkezi işbirliğinde  PRODES Programı tarafından finanse ‘Kariyere ilk adım’ projesi kapsamında 7 farklı eğitimin ardından çalıştay düzenlendi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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KARiYERE iLK ADIMI ATTILAR

Proje kapsamında 15-29 yaş aralığında yer alan 230 gence ‘Liderlik, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Girişimcilik, Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri ve Mülakat Teknikleri, Sosyal Medya Okuryazarlık, Güzel ve Etkili Konuşma, Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimleri verildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Yozgat’ta yaşayan 15-29 aralığındaki gençlerin girişimciliğini, istihdamını, liderlik vasıflarını artırmak istediklerini söyledi. Uğuz, bununla birlikte, gençlerde gönüllülük bilinci oluşturarak sosyal hayata aktif olarak katılımlarını sağlayarak, sosyal, kişisel gelişimlerini desteklenip, toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamaya yönelik çeşitli programların uygulandığına anlattı. Düzenlenen istihdam politikaları çalıştayına 100 gencin katılım gösterdiğini hatırlatan Uğuz, ‘Yozgat’ın en önemli problemleri arasında yer alan işsizliğin nedenleri sorgulandı. Sorunlara yönelik uygulanan politikaları tartışıldı ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını konuşuldu. Çalıştay programında gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar detaylı ele alındı’ dedi. 

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