Kariyer için…

Her gün bir ilçede gerçekleştirilecek olan Kariyer ve Eğitim Planlama Seminerleri’nde üniversite sınavlarına hazırlanan lise 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kariyer ve eğitim planlamasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar, meslek edinimi ve üniversite tercihlerine ilişkin bilgiler verilerek, üniversitemizde yer alan bölümlerin tanıtımı, üniversitemizin eğitim ve öğretim imkânları detaylı olarak anlatıldı.

Seminer programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Özer, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Babaoğlan Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zübeyr Bütüner, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan Kartal, Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi, Akdağmadeni meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özalp, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, KYK İlçe Müdürü Halit Mucen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Özdemir ve Üniversitemiz İletişim Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü ekibi katıldı.

Geleceğe yönelik önemli bir adım atmadan önce bilinçli bir karar vermek için pek çok seçenek içinden doğru olanı belirlemek üzere öğrencilerle bir araya gelinen seminerde Bozok Üniversitesi ailesi olmanın kazanım ve ayrıcalıkları öğrencilerle paylaşıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Osman Özer Kariyer ve Eğitim Planlama Seminerleri’nde üniversite öğrenci adaylarımıza kariyer ve eğitim planlamasına ilişkin önemli bilgiler, meslek edinimi ve üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktardı.

Özer konuşmasının devamında, Yozgat’ın yükselen yıldızı Bozok Üniversitesi’ni tanıtmak ve öğrencilere üniversiteye giriş sınavlarında moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen Kariyer ve Eğitim Planlama Seminerleri’nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın Yozgat’ın büyümesine ve kalkınmasında önemli bir itici güç olan Yozgat’ımızın göz bebeği Bozok Üniversitemizin tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek öğrenciler açısından bu birlikteliğin değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın Bozok Üniversitesi’nin uluslararası bir eğitim-öğretim vizyonuna sahip genç bir üniversite olduğunu belirterek kaliteden ödün vermeden, öğrenci merkezli bir eğitim sistemini benimsediklerinin altını çizdi. Bozok Üniversitesi’nin kendi döneminde kurulan emsal üniversiteler arasında ilk onda olduğunu belirten Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Akın, Bozok Yaylasının yetiştirdiği önemli değerleri Bozok’ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.