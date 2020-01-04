Kariyer günü düzenlendi

Eski adıyla Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olan ve değişik sektörlerde meslek hayatlarını sürdüren mezun öğrenciler deneyimlerini ve okul anılarını yeni öğrencilerle paylaştı.

Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Vildan Dursun, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliği düzenleyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Vildan Dursun, okuldan mezun olduktan sonra değişik sektörde ve meslekte başarılı çalışmalarıyla bilinen mezunları ‘Kariyer Günleri’ adıyla okulda ağırladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Ahmet Yılmaz ise mezun olup iş hayatında başarılı işlere imza atan mezunları okulda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise mesleklerin popülerliği ve kazandırdığı paradan ziyade özüne bakmanın, özüne odaklanmanın doğru olacağını, öğrencilerin mezunları bu çerçevede dinlemesi gerektiğini söyledi.

Etkinlikte mezun öğrenciler okula kayıt süreçlerini, öğrendiklerini ve iş hayatındaki durumlarını kapsamlı bir şekilde anlattı.

Programın sonunda mezun öğrencilere plaket takdimi gerçekleşti ve mezun öğrenciler okudukları sınıfları gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

