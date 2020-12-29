‘Bir Girişimcilik Hikâyesi 20 Liraya Nasıl Bir Çiftlik Kurulur?’ konulu çevrimiçi söyleşiye Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ve Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği Sistem Lideri Orhan Aztekin konuk olarak katıldı. İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız, İş-Kur-Üniversite işbirliği ile düzenledikleri kariyer günleri ile başarıya ulaşan insanların hayat hikayelerini ve iş arama yöntemleri, özgeçmiş hazırlama teknikleri ve mülakat stratejileri gibi konularda online de olsa çalışmaların devam ettiğini belirterek İş-Kur faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Kurulduğu günden bu yana organik tarıma verdiği önemle ismini duyuran Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği Sistem Lideri Orhan Aztekin de, çiftliğin kuruluş öyküsünü, ürettikleri ürünleri, organik tarımı ve projelerini anlattı.