Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1192
ALTIN
535.119
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2269
EURO
10.1291

Kariyer günleri

YOZGAT’ta İmam Hatip Liseleri 12. Sınıflar ile 8. Sınıflardaki öğrenim gören öğrencilere yönelik kariyer günleri etkinliklerine başlanıldı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:31
Kariyer günleri

Okul ve program tanıtımı, öğrencilere yönelik rehberlik yapılması, akademik başarının geliştirilmesi hususlarında vizyon gelişim sürecinin etkili ve verimli işleyişine yönelik kariyer günleri etkinliklerinin ilki yapıldı. Bu kapsamda çalışmaların ilki Yozgat Fen ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı Proje Anadolu imam Hatip Lisemizde Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan planlama çerçevesinde diğer İmam Hatip Okullarımızda da devam edeceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kariyer Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazıcı Özel Okulları Ziyaret Etti
Yazıcı Özel Okulları Ziyaret Etti
Türk Kızılay tanıtıldı
Türk Kızılay tanıtıldı
Köyde okuma etkinliğine devam edildi
Köyde okuma etkinliğine devam edildi
ALAN TARAMASI TAMAMLANDI
ALAN TARAMASI TAMAMLANDI
Fakülteye ziyaret
Fakülteye ziyaret
72 proje ödüle layık görüldü
72 proje ödüle layık görüldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim