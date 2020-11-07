Okul ve program tanıtımı, öğrencilere yönelik rehberlik yapılması, akademik başarının geliştirilmesi hususlarında vizyon gelişim sürecinin etkili ve verimli işleyişine yönelik kariyer günleri etkinliklerinin ilki yapıldı. Bu kapsamda çalışmaların ilki Yozgat Fen ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı Proje Anadolu imam Hatip Lisemizde Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan planlama çerçevesinde diğer İmam Hatip Okullarımızda da devam edeceği bildirildi.