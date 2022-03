KARİYER FUARI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla 2019 yılında başlatılan Bölgesel kariyer fuarlar bu yıl Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen İKAF'22’nin açılış programına İç Anadolu bölgesinden başta ev sahibi olarak ERÜ Rektörü Profesör Dr. Mustafa Çalış, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ’ın yanı sıra paydaş üniversite rektörleri, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Dr. Salim Atay, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Profesör Dr. Mustafa Çalış, "Bugün açılışını yaptığımız İKAF'ın üniversitemiz ev sahipliği ve bölgemizdeki 12 paydaş üniversitenin iş birliği ile düzenlemenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Fuarın verimli geçmesini, tüm katılımcılara faydalı olmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Anadolu üniversiteleri ve gençliğine fırsat verilip desteklendiğinde TURKOVAC aşısını nasıl bulduysa onun gibi onlarca araştırmaya imza atacak gençlerin ve gençliğin yetişmesini istiyorsak bu üniversitelerimize, öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize sahip çıkmak ve onların Anadolu Kültürü ile bezenmelerini sağlamak bizim olmazsa olmazımız. Ben herkese başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin her türlü girişimlerinde yanlarında olduklarını belirten Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Dr. Salim Atay, "2018 yılında başkanlık sistemi ile birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençlerimizin her türlü girişimlerinde yanlarındayız. Bizler ulusal ölçekte başarılardan ziyade küresel ölçekte başarıları gençlerimizden bekliyoruz. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bozok Üniversitesi fuarda yer alan standı öğrencilerin ve mezunların ilgi odağı oldu. Bozok Kariyer Merkezi ve Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden görevlilerinin yer aldığı stantta farklı üniversitelerden öğrencilerin soruları cevaplanarak, üniversite ve ihtisaslaşma alanı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Fuardaki diğer üniversitelerin stantlarını standını ziyaret eden ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İKAF’22 Fuarı’nın geleceğini kurmak, hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için imkânlar ve fırsatlar sunduğunu belirtti. Kaardağ, düzenlenen kariyer fuarı ile üniversite ve sanayi işbirliklerinin güçlendirildiğini ifade ederek öğrenciler ve mezunlar önemli işletmelerle bir araya gelerek kariyer planlamalarında önemli fırsatlar yakaladıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Üniversitelerimiz ve iş dünyasının iş birliği ile organize edilen bu fuarlar öğrencileri henüz mezun olmadan iş dünyasıyla buluşturuyor, kariyerlerini şekillendirmede yardımcı oluyor. Ayrıca öğrencilerin girişimciliğe yöneliminde de önemli katkı sağlayarak gelecekleri adına önemli başarı hikâyelerini kaleme almalarını kolaylaştırıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri de İKAF’22 aracılığıyla hem iş ve staj imkânlarını araştırmak hem de 13 üniversiteden gelen öğrencilerle bir araya gelerek fikir ve proje tabanlı eğitimlerle sektörel anlamda portfolyolarını zenginleştirebilecekler.”

İki gün boyunca devam edecek İKAF’22’de öğrencilere, CV hazırlama ve mülakat eğitimi başta olmak üzere mülakat tekniklerinden motivasyon eğitimine kadar bir çok konuda eğitim programları yapılacak. Yaklaşık 20 bin öğrenci sektör temsilcileri ile buluşarak staj ve iş imkânı bulabilecek.