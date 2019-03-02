Kardeş okul ziyareti

Toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış, bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak öğrencileri yetiştirmek, birlik beraberlik, sevgisi, saygı, paylaşma duygusu, yardımlaşma konularında farkındalıklarını artırmayı, değerleri davranışa dönüştürmeleri amaçlı ziyaret ilginç görüntülere sahne oldu. Farklı okullardan gelen öğrenciler, birbirlerine sarılarak, ‘Hoş geldiniz’ diyerek karşıladı.