KARARLILIKLA KARALIK’TA

YOZGAT il genelinde gönüllülük esasına dayalı olarak kararlılıkla yürütülen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ hız kesmiyor. Okullar için de bir fırsata dönüşen etkinliğe öğretmen, öğrenci ve velilerinin gösterdiği sıcak ilgi her geçen gün artıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ile birlikte Sorgun ilçesinin Karalık köyünde ‘Karalık'tan da Aziz Sancar çıkabilir, Ben de yaparım ve Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlıkları altında söyleşiler gerçekleştirildi. Akademisyenler farklı sınıf düzeylerindeki öğrenci gruplarıyla buluşarak, bilim ve teknoloji okuryazarlığı konularında temel düzeyde bilgiler paylaştı, merak uyandırmaya, farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kısa zaman içerisinde anasınıfından sekizinci sınıfa kadar bütün öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerle göz teması kurup, çocukları diyaloglara dahil etti. Çocuklara sorular sorulup, bilime dönük merak ve ilgileri çekildi. Öğrencilerin kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri ve heyecanlarını yenmeleri, canlı sohbetlere girmeleri onları mutlu etti. Ziyaret esnasında öğrencilerin uçan araba yapmak, vücuttaki ağrılardan hastalığın ne olduğunu bilecek bir cihaz yapmak, tarla işlerini yapabilen robot traktör yapmak, hayalet uçakları da görebilen radar yapmak gibi hayallerini ifade etti. Öğretmenlerin yaptığı değerlendirmelerde, etkinliğin faydalı olduğu ifade edilerek, çocuklara yeni bakış açıları kazandıran, onların ufkunu açan, bir amaç belirleyip peşinden koşmaları gerektiğini ve bunun için çaba harcamaları gerektiğini öğreten eğlenceli bir gün olduğu belirtildi. Bir öğretmenin öğrencilerin yapabildiklerine odaklanarak ve onların yeteneklerine göre eğitim alabilmesi yönünde çaba göstererek çocukların geleceğine ışık tutabilecek konumda olduğu vurgulandı.

UYGULAMA YAPILDI

Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer de öğrencilere teknoloji ile ilgili uygulamalardan örnekler gösterdi. Sensör teknolojileri hakkında temel bilgiler paylaştı. Öğrencilerin meraklı sorularına cevaplar verdi. Teknolojiye ve güncel konulara dönük merak uyandırdı. Çocukların heyecan duyduğu uygulamaları ilgiyle izledikleri gözlendi. Öğretmenler için yapılan seminerde ise proje fikri geliştirmeye dönük atölye çalışması yaptırıldı. Teknik bilgiler paylaşılarak, proje tabanlı çalışmaların önemine değinildi. Köylerde öğrenci, okul ve topluma yönelik projeler geliştirebilecekleri hatırlatılarak, öğretmenlerin görev yaptığı köy okullarının avantajlı yanlarından bahsedildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ için umut ve özgüven sağlama bakımından etki bırakacak nitelikler taşıdığı ve geliştirilerek devam ettirilmesinin yararlı olacağı değerlendirildi. •Seyfettin Sağlam•