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Karakız’a yeni sınıf

SORGUN Karakız Veli Uyar Ortaokulu İngilizce sınıfı açılışı yapıldı.

Karakız’a yeni sınıf

SORGUN Karakız Veli Uyar Ortaokulu İngilizce sınıfı açılışı yapıldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:26
Karakız’a yeni sınıf

 Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç de açılışta hazır bulundu. İngilizce sınıfı oturma düzeninin suggestopedia metodu kullanılarak oluşturulduğu bildirildi. Resimlerle duvarlar görsel anlamda zenginleştirildiği, yanal öğrenme gerçekleştirilmesi amaçlandığının altı çizildi. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedip, rahat ifade edebileceği sınıf düzeni oluşturularak, dil edinimini severek yapmalarına katkı sağlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, İngilizce sınıfının öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, sınıfın açılışında emeği geçen okul müdürümüz Abdullah Kaya, İngilizce öğretmeni Rabia Ergenolu’ya teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Karakız’a Yeni Sınıf
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