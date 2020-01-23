KARACA’NIN ANISINA

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da fidan dikimine katıldı. Bil Koleji Kurucu Müdürü Recai Kapusuzoğlu, Tema Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca anısana kampus alanı içerisine fidanlar diktiklerini hatırlattı. Kapusuzoğlu, Karaca’nın ‘Okumakla mükellefim. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var. Malını mülkünü verirsin orada biter borcun. Mesela Yalova’daki botanik bahçemi vakıf yaptım ama borcum bitmedi topluma. Şimdi borcumu bilgi sahibi olarak ve bunu aktararak ödüyorum. Okumak ibadettir, okumamak Cumhuriyet’e ihanettir’ sözlerini hatırlatarak, ‘’Bizlerde hem okuyup, öğreneceğiz hem de çevremizi yeşertip, gelecek kuşaklara iyi bir çevre bırakacağız’’ dedi. Yozgat il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, Karaca'nın Türkiye'nin daha müreffeh hale gelmesi, gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakmak için mücadele ettiğini söyledi. Karaca anısına 81 ilde hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Yazıcı, "Biz de bu vesileyle buradayız. Tüm hizmetleri için kendisine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu fidanlar bundan sonra sevgili gençlerimizin daha da umutlu olması için bir vesile olur" diye konuştu.