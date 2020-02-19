Karaca, dekan oldu

Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’nın fakülte dekanlığı görevini vekâleten yürüteceği bildirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya yeni görevini tevdi ederek, başarı dileklerinde bulundu. Karadağ, İletişim Fakültesi dekanlığı görevini bir süre ifa eden Prof. Dr. Sedat Şimşek’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Karadağ, “Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca kendi alanında önemli katkılar sunan değerli bir hocamız. İnanıyorum ki bu kalitesini İletişim Fakültesine de yansıtarak fakültemizi daha ileri taşıyacak ve değer katacaktır” dedi. Kendisine duyulan güvene layık olacağını belirten İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, genç, dinamik, idealist çalışma arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içinde İletişim Fakültesi'ni bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için çalışacaklarının altını çizdi. Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, İletişim Fakültesinin Yozgat Bozok Üniversitesinin sesi ve yüzü olduğunu belirterek, ortak akıl üzerinde projeler üretip hayata geçirerek fakültenin kendi kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.