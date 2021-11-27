Kapıcıoğlu, üniversiteyi gezdi

Yükseköğrenim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olma özelliğini taşıdığını belirterek, ‘’ Endüstriyel kenevir Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde hem Yozgat iline hem de ülkemize çok değerli katkılar sunacaktır’’ dedi. YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu bir dizi incelemelerde bulunmak ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademisyenler ve öğrenciler tarafından karşılandı. Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesinde incelemelerde bulunan Kapıcıoğlu, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinin fiziki ve genel durumlarını ile ilgili dekanlardan bilgi aldı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu tarafından bilgilendirilen Kapıcıoğlu daha sonra her iki fakültenin öğrencileriyle bir araya gelip, sohbet etti. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu buralarda yaptığı açıklamada, Yozgat’a ilk kez geldiğini, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kapıcıoğlu, ‘’Yükseköğretim Kurulunun öncülüğünde üniversitelerimizin, gençlerimizi çağın gereklerine uygun olarak yetiştireceğine ve ülkemizi bilim ve teknoloji dünyasında söz sahibi olan bir ülke konumuna getireceğine inanıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması kapsamında endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olma özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek göreceğiz. Endüstriyel kenevir Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde hem Yozgat iline hem de ülkemize çok değerli katkılar sunacaktır. Ayrıca Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Bölümlerine yeni başlayan öğrencilerimizin önlük giyme töreniyle heyecanlarına ortak olacağız’’ diye konuştu.Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Kapıcıoğlu’nu üniversitede ağırlamaktan şeref duyduklarını dile getirerek, ‘’Diş Hekimliği Fakültesi hakkında Yükseköğretim Kurulunda kendisini ziyarete gittiğimizde 2022 yılında öğrenci alımını planlamaktaydık. Hocamız bize aklımızda olmayan bir şeyi söyleyerek ‘eğer siz asgari şartları sağlarsanız bunun taahhüdünü veriyorsanız bu sene öğrenci alımını gerçekleştirin’ dedi. Biz tabi dekanımızla birlikte heyecanlandık ve Sayın Hocamızın güvenini sarsmayarak gece gündüz çalışarak Diş Hekimliği Fakültesini hem öğretim elemanları açısından asgari düzeye getirip hem de mevcut binanın tefrişatını ve alt yapısını tamamlayarak öğrenci alımını gerçekleştirdik. Kendilerine bu konudaki desteklerinden dolayı üniversitem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı. Rektör Karadağ, YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu’na günü anısına çeşitli hediyeler takdim etti.