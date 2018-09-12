Kapaklıkaya’dan Konferans

Bu kapsamda Yozgat’a davet edilen Alişan Kapaklıkaya konferans verecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan çalışmaların, öğrenci, öğretmen, fiziki ortam bakımından mevcut olan potansiyelin harekete geçirilmesi, bu potansiyelin daha etkin kullanılması yönünde hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere yönelik somut faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esasına dayandığı kaydedildi. Bu çerçevede, periyodik zamanlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere yönelik seminerler düzenlendiği kaydedildi. Alişan Kapaklıkaya’nın, bugün il genelinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik 09.30 ve 14.30 saatlerinde iki oturum şeklinde Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde, yarın ise velilere yönelik saat 20.00’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde seminer vereceği ifade edildi.