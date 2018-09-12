Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92227
ALTIN
246.657
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2890
EURO
7.3784

Kapaklıkaya’dan Konferans

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını geliştirmek, akademik başarı düzeyini yükseltmek amacına yönelik etkinliklerine bir yenisini ekliyor.

Kapaklıkaya’dan Konferans

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını geliştirmek, akademik başarı düzeyini yükseltmek amacına yönelik etkinliklerine bir yenisini ekliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
92 Okunma
Kapaklıkaya’dan Konferans

Bu kapsamda Yozgat’a davet edilen Alişan Kapaklıkaya konferans verecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan çalışmaların, öğrenci, öğretmen, fiziki ortam bakımından mevcut olan potansiyelin harekete geçirilmesi, bu potansiyelin daha etkin kullanılması yönünde hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere yönelik somut faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esasına dayandığı kaydedildi. Bu çerçevede, periyodik zamanlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere yönelik seminerler düzenlendiği kaydedildi. Alişan Kapaklıkaya’nın, bugün il genelinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik 09.30 ve 14.30 saatlerinde iki oturum şeklinde Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde, yarın ise velilere yönelik saat 20.00’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde seminer vereceği ifade edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okullar eğitime hazırlanıyor
Okullar eğitime hazırlanıyor
Branş öğretmenleri toplandı
Branş öğretmenleri toplandı
Bozok’ta istifa
Bozok’ta istifa
Diyanet güvencesi
Diyanet güvencesi
Duvarları renklendiriyor
Duvarları renklendiriyor
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim