KANTiNLERE YAKIN TAKiP

İlk olarak pansiyonun yemekhanesinden başlanan denetimlerde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadıklarının yanı sıra öğrencilere verilen sıcak öğle yemeğinin şartname doğrultusunda olup olmadığı da incelendi. Denetleme ekibi, daha sonra pansiyon müdür yardımcısı Büşra Erdil Doğan’ın nezaretinde, öğrencilerin çalışma odaları ve yatakhanelerinin tertip ve düzeni konusunda gerekli incelemelerde bulunarak pansiyon yönetimine gerekli bilgileri verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylar, yapılan denetimlerin neticesinde genel anlamda memnun olduğunu belirterek, pansiyonlarda kalan çocuklarımız bizlere ailelerinin birer emaneti olduğunun bilinci ile onlara en iyi konfor ve hizmeti büyük bir şefkat ile verebilmek boyunlarının borcu olduğunu kaydetti. Ceylan, ‘’Bu anlamda bugünkü denetimlerde bu anlayışla onların herhangi bir eksiğinin olup olmadığı noktasında gerekli incelemelerde bulunarak, tespit ettiğimiz eksikliklerin yerine gelmesi konusunda pansiyon yönetimine talimatlar verdik. Verilen yemeğin kalitesi, pansiyonumuzun bölümlerinin tertip ve düzeni ve asıl önemli olan pansiyonumuzun temizliği bugün bizleri çok mutlu etti. Bu konu da Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi okul yöneticilerine ve özellikle pansiyon müdür yardımcımız Büşra Erdil Doğan’a teşekkür ediyorum. Umarım çok daha güzel çalışmalarla birlikte çok daha başarılı olacaktır" dedi.

Denetleme ekibi daha sonra pansiyon bahçesinde gerekli incelemelerde bulanarak pansiyon bahçesinde öğrencilerin yararlanması yönünde spor sahalarının düzenlenmesi ve pansiyon bahçesinin çevre düzenlenmesinin yapılarak ağaçlandırılması, konularında bir dizi kararlar aldı.

