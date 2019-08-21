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Kampüsü gezdirdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat yerel ve ulusal basın mensupları ile Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde bir araya geldi.

Kampüsü gezdirdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat yerel ve ulusal basın mensupları ile Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde bir araya geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:03
Kampüsü gezdirdi

Bozok Üniversitesi hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Karadağ, daha sonra Bozok Üniversitesi kampüs alanını gezdirdi. Prof. Dr. Karadağ, Bozok Üniversitesinin birçok alanda kendileri gibi yeni kurulan üniversiteler arasında önde olduğunu söyledi. Akademik kadro açısında iyi durumda olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, üniversitenin doluluk oranının şuanda yüzde 87’lerde olduğunu söyledi. Bir çok fakültelerinin doluluk oranının 90’ların üzerinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerin Yozgat’ı tercih etmeleri noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını, Bozok Üniversitesini ve Yozgat’ı cazibe merkezi haline getirmeye gayret gösterdiklerini anlattı. Prof. Dr. Karadağ basın mensuplarına üniversite hakkında bilgi verdikten sonra önce Araştırma ve Uygulama Hastanesini gezdirdi. Hastane hakkında yetkililerden hem basın mensupları hem de Rektör Prof. Dr. Karadağ bilgiler aldı. Daha sonra basın mensupları Beden Eğitim ve Sporculuk Yüksek Okulu Özel Yetenek sınavında öğretim üyeleri ve öğrencilerden bilgi aldılar. Daha sonra İletişim fakültesini ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi aldıktan sonra kampüs alanından ayrıldılar. 

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Kampüsü Gezdirdi
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