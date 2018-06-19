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Kampüste bayramlaşma

BOZOK Üniversitesi geleneksel bayramlaşma törenini bu yıl Erdoğan Akdağ Kampüsünde gerçekleştirdi.

Kampüste bayramlaşma

BOZOK Üniversitesi geleneksel bayramlaşma törenini bu yıl Erdoğan Akdağ Kampüsünde gerçekleştirdi.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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Kampüste bayramlaşma

Bozok Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği akademik ve idari personel ile yapılan bayramlaşma töreni bu yıl Erdoğan Akdağ Kampüsünde yapıldı. Kampüste yürütülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla çehresi değişen, her geçen gün büyümeyi sürdüren Erdoğan Akdağ Kampüsünde yapılan bayramlaşma törenine çok sayıda akademisyen ve idari personel katılım gösterdi. Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, tüm personel ile tek tek bayramlaşarak, bayramlarının tebrik etti. Kampüs içerisine inşa edilen süs havuzu ve kafeterya alanında gerçekleşen törende, katılımcılara çeşitli ikramlar da yapıldı. Rektör Salih Karacabey, tüm personelin ve Yozgat halkının geçmiş bayramını kutladı. Rektör Karacabey, “Bozok Üniversitesi her geçen gün büyüyor. Fiziki büyümenin yanında akademik yönden, idari yönden ve öğrenci sayısı bakımından da büyüyor. Yozgat’ın en büyük ailesi olarak bayramlaşma törenimizi kampüsümüzün yeşil alanında gerçekleştirdik. Bu münasebetle tüm personelimizle, öğrenci ve hemşerilerimizle nice hayırlı bayramlara ulaşmayı niyaz ediyorum” dedi.

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