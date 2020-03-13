Kampanyaya destek

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YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kadışehri ilçesinde yaptığı inceleme ve ziyaretler esnasında ‘Kitap Okuma’ etkinliğine katılarak, öğrencilerle birlikte kitap okuyup, projeye destek verdi.

13 Mart 2020 Cuma 03:20
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Yazıcı, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile ‘Kadışehri Okuyor’ okuma saatine katıldı, öğrencilerle kitap okudu. Öğrencilere okumayı ve okuduğunu anlamayı, hayal kurmayı ve hayallerinin peşinden koşmayı, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi kazandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında okuma alışkanlığı ilçede giderek yaygınlaşıyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, okulları ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi, sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle sıcak bir ortam içinde görüş alış verişinde bulunan Yazıcı, tecrübelerini paylaştı. 

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