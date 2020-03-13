Kampanyaya destek

Yazıcı, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile ‘Kadışehri Okuyor’ okuma saatine katıldı, öğrencilerle kitap okudu. Öğrencilere okumayı ve okuduğunu anlamayı, hayal kurmayı ve hayallerinin peşinden koşmayı, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi kazandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında okuma alışkanlığı ilçede giderek yaygınlaşıyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, okulları ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi, sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle sıcak bir ortam içinde görüş alış verişinde bulunan Yazıcı, tecrübelerini paylaştı.