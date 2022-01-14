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Kampanya devam ediyor

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında Yozgat'ta başlatılan "Kitaplara Göz Değsin" kitap toplama kampanyası devam ediyor.

14 Ocak 2022 Cuma 00:24
Kampanya devam ediyor

"Göz aydınlığımız çocuklarımızın gözleri aydın olsun" diyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Kampanya kapsamında öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve vatandaşlarımızın evinde bulunan ihtiyaç fazlası kitapların okul kütüphanelerine bağışlanması hedeflenmektedir. Yine bu kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın ihtiyacı olan okullarımıza kütüphanelerin tefrişi ve toplu kitap bağışı yapabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Kampanya sayesinde hayırsever vatandaşlarımızın hangi okulda kütüphane ve kitap eksiği olduğunu bilmeleri sağlanacaktır. Kütüphanesi bulunmayan okullarda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği kapsamında oluşturulacak olan okul kütüphanesinin tefrişatının tamamını yapan veya kitap ihtiyacının tamamını karşılayan hayırseverlerimizin isimleri oluşturdukları okul kütüphanesine verilecektir. Projemizin eğitim camiası ve halkımıza hayırlı olmasını diler, tüm halkımız ve eğitim camiamızın desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. •Rabia Şahin•

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