KALKINMAYA AKADEMiK DESTEK

Bir süre önce Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karadağ, çalışma yol haritasını belirlediklerinin altını çizerek, ötekileştirmeden, farklı bir kalıba sokmadan, verilen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarının altını çizdi. Karadağ, ‘’Üniversite yönetiminin diğer devlet kuruluşlardan farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Salt bürokratik kafayla üniversiteyi yönetmeyeceğiz. Yaptım oldu anlayışından öte ortak aklı işleten, insana ve çalışana değer veren, istişare kültürünü ön plana çıkartan bir anlayışla üniversitemizi yöneteceğiz” dedi.

Karadağ, görev süresi boyunca ortak akıl işleterek, birlikte düşünüp, birlikte karar vererek, tevdi edilen emaneti hak ettiği yere taşıyacaklarını kaydetti. Bu işi tek başıma asla yapma şansının olmadığına da vurgu yapan Karadağ, ‘’Birlikte, beraberce hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseye farklı bir gözle bakmadan, en iyisi, en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Üniversitede görev ve sorumluluklarını yerine getiren, değer katan, üreten arkadaşlarımız her zaman bana bir adım daha yakın olacak. Onların talep ve istekleri benim için bir emir niteliğinde olacaktır’’ deyi konuştu.

BÖLGESEL KALKINMA

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararası düzeyde öngörecek bir kimliğinin oluşması önemine de değindi. YÖK’ün misyon farklılaşmasına yönelik bir çalışmasının bulunduğunu hatırlatan Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bölgesinde, bölgesel kalkınmayı sağlayacak bir kimliğinin oluşacağı bir üniversite haline getirmeyi planlıyoruz. Bunun için çalışıp gayret göstereceğiz. Üniversitemizi bir marka üniversite yapma gibi bir hayalim var. ODTÜ nasıl bir kimlik ise İstanbul Üniversitesi nasıl bir kimlikse biz de bir alanda yoğunlaşarak Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararası düzeyde bir kimliğinin oluşmasını sağlayarak marka bir üniversite haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

POLİKLİNİK HİZMETİ

Rektör Karadağ, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin şehir merkezine uzak olduğunu, vatandaşların gidip-gelmekte zorlandıklarını da kaydetti. Karadağ, bu nedenle Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski binasının, bir bölümünde poliklinik açılıp, bir doktorun görevlendirildiğini bildi. Karadağ, "Halkımıza sağlık konusunda en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Yozgat'ta diş hekimliği fakültesi açıldığında eski hastane binamızı diş hekimliği fakültesi olarak kullanacağız. Bu süreçte oluşturduğumuz poliklinikte hasta kabulü yapılacaktır. Polikliniğine gelen hasta buradaki doktorumuz tarafından muayene edilecek, orada çözemeyeceği bir rahatsızlık söz konusu olduğunda ise kendi ambulansımızla hastamız hastaneye götürülüp, ilgili servise havalesi yapılacaktır" şeklinde konuştu.

FAKÜLTE ZİYARETİ

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ile de bir araya geldi. Karadağ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman’dan Fakülte’nin fiziki ve genel durumu hakkında bilgiler aldı. Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Karadağ, Eğitim Fakülteleri’nin de bu kutsal mesleğin nitelikli elemanlarını yetiştirmek gibi bir görevinin olduğunu söyledi. Okul öncesi başta olmak üzere diğer bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin tercih edilen fakülteler arasında yer aldığını vurgu yapan Karadağ, “Diğer fakültelerimiz gibi bölüm ve misyonu ile kendi sahası ve alanında yaptıkları nitelikli ve bilimsel çalışmaları ile Eğitim Fakültemizi çok önemsiyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bilimsel çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha çok çalışıp gayret göstereceğiz. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak tek bir amacımız ve yönetim anlayışım var; o da üniversitemizi bulunduğu yerden daha üst seviyelere taşıyarak her yönü ile hak ettiği yere getirmek” dedi.