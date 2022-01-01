Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kalite Belgesi aldı

Yozgat Atatürk Anadolu Lisesi, etkili bir kalite sistemini ifade eden, uluslararası standartlar teşkilatı ISO tarafından üretilen, kuruluşların kalite yönetim sistemini, şartlarını ve yapısını anlatan temel revizyon kalite standartı olan TS-EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:13
Kalite Belgesi aldı

Kurumlarda disiplinli bir yapı kurarak, deneme-yanılma metotları uygulamadan kuramları, kurumsal bir kalite yönetim yapısına kavuşturmak amacıyla yapılan TS-EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamıda Yozgat İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde yapılan çalışmalarla  Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü TS-EN 9001 -2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Atatürk Lisesinin, Yozgat’ta bulunan diğer okul/kurumlara öncülük edeceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,  ‘’Bu başarıda emeği geçen okul, kurum yönetici ve çalışanlarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür eder çalışmalarında başarılarının devamını dilerim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Kalite Belgesi AldıYozgatIlerigazetesiAralıkCumartesiHaberOcakİlMilliEğitimMüdürlüğüYusufYazıcıAtatürkLisesiTS-EN9001-2015KaliteYönetimSistemiBelgesiAldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere ziyaret
Öğrencilere ziyaret
2020 ÖDÜLLERİ
2020 ÖDÜLLERİ
Veli Eğitimleri
Veli Eğitimleri
HASTANE ÇALIŞTAYI
HASTANE ÇALIŞTAYI
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim