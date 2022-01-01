Kalite Belgesi aldı

Kurumlarda disiplinli bir yapı kurarak, deneme-yanılma metotları uygulamadan kuramları, kurumsal bir kalite yönetim yapısına kavuşturmak amacıyla yapılan TS-EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamıda Yozgat İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde yapılan çalışmalarla Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü TS-EN 9001 -2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Atatürk Lisesinin, Yozgat’ta bulunan diğer okul/kurumlara öncülük edeceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bu başarıda emeği geçen okul, kurum yönetici ve çalışanlarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür eder çalışmalarında başarılarının devamını dilerim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•